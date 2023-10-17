Деменко: «Не могу понять, почему на матчи сборной России всегда выпускают разные составы»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о составе сборной России.

«Я не могу понять, почему на матчи сборной всегда выпускают разные основные составы. Зачем эти эксперименты? Карпину нужно определиться с основой и наигрывать ее», — заявил Деменко «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что сборная России провела хороший матч с Камеруном и одержала победу, но непонятно для чего на игру с Кенией вышли совсем другие футболисты.

В ходе октябрьского сбора команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Российской национальной командой был повержен Камерун (1:0), а игра с Кенией завершилась ничьей (2:2).