Тренер Бразилии: «Никто не откажется от Неймара»

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз сказал несколько слов о Неймаре. Ранее в прессе появилась информация о том, что звёздный форвард может пропустить ближайший матч с Уругваем.

«Никто из тренеров во всём мире не откажется от Неймара с его голодом и желанием. В игре против Венесуэлы он был ключевым игроком, он отдал голевой пас. Я уже говорил, что Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола», - сказал Диниз журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что после матча против Венесуэлы (ничья 1:1) в Неймара с трибуны прилетела коробка с попкорном.

Неймар и ещё две звезды сборной Бразилии перед матчем развлекались с девушками