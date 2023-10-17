​Глава правления «Зенита» не стал говорить о матче Россия – Кения

Александр Медведев, который в «Зените» занимает пост главы правления, не стал давать комментарий о товарищеском матче сборных России и Кении.

«О матчах сборной наговорено столько всего, что говорить что-либо ещё бессмысленно», - цитирует Медведева Metaratings.

Напомним, что сборные России и Кении в понедельник сыграли вничью со счётом 2:2. За российскую национальную команду забили Александр Соболев и Иван Обляков.

Добавим, что на прошлой неделе сборная России на своём поле обыграла Камерун со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Фёдор Чалов.