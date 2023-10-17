Кечинов: Ошибка Джикии? Это больше несчастный случай

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ошибку защитника «красно-белых» и сборной России Георгия Джикии в игре с Кенией.

«Это больше несчастный случай, чем какая-то грубая ошибка, потому что там срезался мяч с головы, просто так получилось», — цитирует Кечинова «Газета.Ру».

При этом специалист отметил не очень хорошую форму Джикии, в матче с Кенией он не успевал к мячу и терял зоны, но это не проблема физики, ему просто не хватает игрового тонуса.

Товарищеский матч сборной России с Кенией завершился со счетом 2:2. Джикия вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.