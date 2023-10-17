Булыкин считает, что ошибка Джикии в матче с Кенией связана с отсутствием игровой практики

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об ошибке защитника сборной России Георгия Джикии в товарищеском матче против Кении (2:2).

Напомним, ошибка Джикии привела ко второму голу африканской команды. По мнению Булыкина, на выступлении 29-летнего футболиста сказалось отсутствие игровой практики.

«Он не выходит на поле в «Спартаке» в последних матчах, поэтому допустил несколько ошибок, одна из которых оказалась грубой. Понятное дело, что для защитника это неприемлемо, но всякое бывает», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.