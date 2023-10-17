Кечинов предположил, почему сборная России неудачно сыграла с Кенией

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результате товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2).

«С Кенией не было того ажиотажа, который был с Камеруном, может быть поэтому такая игра вышла невзрачная. Вышли одни из лучших футболистов, которые есть у нас в России, но, видимо, сказался недонастрой», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

В матче с Кенией у сборной России голами отметились нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Ранее появилась информация, что между командами может состояться ответная контрольная игра уже в следующем году.

