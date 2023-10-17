Колосков — об игре сборной России в матче против Кении: «Хотел уснуть»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах, которые сборная России провела по ходу текущего месяца.

Напомним, 12 октября команда Валерия Карпина одолела Камерун (1:0), а 16 октября сыграла вничью с Кенией (2:2).

«Если в игре против Камеруна мы увидели современный, быстрый футбол в исполнении сборной России, то игру против Кении невозможно было смотреть. Я хотел уснуть, но спасибо комментатору, он веселил своим репортажем», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Дата проведения следующего товарищеского матча сборной России пока не известна. Ранее сообщалось, что Россия и Кения могут снова встретится в следующем году.