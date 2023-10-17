Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о товарищеских матчах нашей сборной с Камеруном и Кенией.

- Многие критикуют нашу сборную за игру с Кенией. Вы того же мнения?

- Конечно. Не понравился темп игры. Было скучно смотреть. Я иногда даже переключал канал, потому что было неинтересно. Ребята играли без азарта, без желания.

- С Камеруном матч больше понравился?

- Да. Я понимаю, что нужна ротация, чтобы посмотреть футболистов, но зачем мучить зрителей такой игрой? Ребятам надо выходить и отдаваться, либо Карпину нужно ставить основной состав, чтобы было приятно смотреть матчи. В последние пять минут с Кенией ребята вышли и заиграли. Понятно, что надо было забивать. Поэтому на поле появились игроки основного состава, и футбол стал намного интереснее.

- Как оцените двухматчевую серию нашей сборной?

- Первая игра мне понравилась. Возможно, сказалась поддержка наших зрителей. Второй-то матч был выездным: болельщиков не было, плюс соперник слабый. Поэтому был недонастрой. Все делалось медленно. Джикия сзади мяч получает, еле-еле идет развитие атаки. Нет желания какого-то. Два-три игрока бегали, а в целом по движению мы уступали даже Кении.

- Джикию многие критикуют после этого матча, и в «Спартаке» он сидит в запасе. Может, его время в сборной прошло?

- Если он не играет в клубе, то зачем его вызывать в сборную? Единственный был случай с Владимиром Бесчастных, но он выходил за сборную и забивал. Был одним из лучших в команде. А так в мое время такого не было, что ты не играешь в клубе, и тебя приглашают в сборную.

- Может, у нас просто нет других центральных защитников?

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- Понятно, что игры товарищеские. Многих ребят просматривают на будущее. Но чтобы не было таких матчей, надо посерьезнее относиться тренерскому штабу к игрокам. Зачем кого-то тянуть за уши? Надо вызывать сильнейших на данный момент.

- Нет ощущения, что наша сборная теряет квалификацию, или все решает настрой?

- Да нет. Думаю, наши ребята могут, просто важно, чтобы была серьезность матчей и какая-то цель. Без этого сложнее играть.

- В РФС дали четко понять, что перехода в Азию не будет. Как вам такое решение?

- А есть смысл туда переходить? С нами там будут играть? Может, тоже все откажутся.

- Матчи с африканскими сборными вам более интересны, чем с азиатскими?

- Кубок Африки всегда интересно смотреть. Там есть сильные сборные. Это хороший спарринг-партнер для нас.

Елена Григорьевская