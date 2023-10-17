Ди Канио: «Я отказался войти в штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии»

Несколько месяцев назад Роберто Манчини покинул сборную Италии и стал главным тренером сборной Саудовской Аравии. Известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио сообщил, что он получал предложение о вхождении в тренерский штаб Манчини.

«Я отклонил предложение Манчини стать помощником тренера в Саудовской Аравии. Не только из-за того, что это нефтяные деньги. Это было непросто, но я последовал своему сердце», - цитирует ди Канио La Stampa.

Отметим, что Паоло ди Канио уже десять лет не имеет тренерской работы.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия может принять чемпионат мира в 2034 году.