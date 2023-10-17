​Тренер Кении обсудил с Карпиным возможность ещё одного матча

В понедельник сборные России и Кении разошлись миром в Турции в товарищеском матче – 2:2. Рулевой кенийской команды Энгин Фырат допустил возможность проведения ещё одной игры между командами.

«Я спрашивал у главного тренера команды России Валерия Карпина, что он думает об этом, он ответил, что это хорошая идея. Я ценю это. У нас есть также турнир вместе с африканскими командами, но это было бы очень хорошо – сыграть с россиянами в нашей стране», - слова тренера приводит ТАСС.

Стоит сказать, что в настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи. Из-за санкций в официальных международных соревнованиях команда Валерия Карпина не участвует.

В октябре до ничьей с Кенией сборная России обыграла на своём поле Камерун с минимальным счётом 1:0.