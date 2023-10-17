​«Большой талант»: Тренер Кении выделил игрока сборной России

Энгин Фырат, главный тренер сборной Кении, после ничьей с Россией (2:2) в товарищеском матче выделил одного из футболистов российской команды. Этим игроком оказался полузащитник Сергея Пиняев.

«Большим талантом в сборной России является Пиняев, у него большое будущее. Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе», - цитирует тренера ТАСС.

Фырат добавил, что в российской сборной ему также понравился защитник Сергей Волков.

На клубном уровне Сергей Пиняев представляет московский «Локомотив». Ближайший матч Российской премьер-лиги «железнодорожники» проведут 21 октября – против «Динамо» на своём поле.