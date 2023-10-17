Харин: «Не думаю, что сборная России недонастроилась на Кению»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин поделился мнением о результате товарищеского матча против Кении (2:2), который состоялся вчера, 16 октября.

Футболист не согласился с тем, что одержать победу в прошедшей встрече россиянам помешал недонастрой.

«Не думаю, что команда недонастроилась на Кению. Мы всегда настраиваемся на победу. Но тренеру, конечно, виднее», — цитирует Харина «Чемпионат».

Напомним, в октябре сборная России также встречалась с Камеруном (1:0). Именно в этой игре 28-летний Харин дебютировал в составе национальной команды, выйдя на поле на 84-й минуте матча.