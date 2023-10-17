​Самедов поддержал сборную России после ничьей с Кенией

Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу критики в адрес сборной России после ничьей в товарищеском матче против Кении (2:2). Игра проходила в понедельник вечером в Турции.

По словам Самедова, результат матча стал для него неожиданным. При этом бывший футболист призывает поумерить уровень критики в адрес команды Валерия Карпина.

«Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как «позор». В любом случае, я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь - бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше», - цитирует Самедова Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе сборная России обыграла в Москве Камерун со счётом 1:0. Эта игра тоже была товарищеской – официальные игры из-за санкций российская национальная команда сейчас не проводит.