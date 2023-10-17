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Кафанов объяснил, почему Лантратов не сыграл против Кении

17 Октября 2023 • 14:04 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

В понедельник сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче. Голкипер Илья Помазун провёл на поле все 90 минут – для него это был дебютный поединок на национальную команду.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, почему Илья Лантратов на поле не появился.

«Лантратова не стали выпускать потому, что нужны были замены, чтобы поменять ход игры. Мы проигрывали, нам нужно было больше замен, как видите, они в конце сработали», - цитирует Кафанова ТАСС.

Стоит сказать, что в товарищеских играх, которые идут для расчёта в рейтинг ФИФА, количество замен ограничено. Тренер может сделать только пять перестановок в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Илья Лантратов
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