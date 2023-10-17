​«Без ошибок»: Кафанов оценил дебют вратаря Помазуна в сборной России

В понедельник вратарь Илья Помазун провёл дебютный матч за сборную России. Тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов оценил выступление Помазуна. Сборная, как известно, сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2.

«Скажем так, Илья сыграл без ошибок», - сказал Кафанов. Тренер отметил, что в ситуации с первым голом Помазун сделал точный пас на Баринова, а со вторым – игрок соперника получил мяч в штрафной и пробивал без помех.

«Можно сказать, что не выручил, но ошибок грубых не было. Для первого раза неплохо, можно сказать, что дебют удался», - слова Кафанова приводит ТАСС.

На клубном уровне Илья Помазун представляет «Урал», где он выступает в аренде. При этом права на 27-летнего голкипера принадлежат московскому ЦСКА.