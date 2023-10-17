Вопрос о Месси не понравился тренеру Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии отборочного матча против Перу пообщался с журналистами. Один из вопросов заметно не понравился рулевому «альбиселесте» - вопрос о будущем команды без Лионеля Месси.

«Слушайте, давайте помнить о том, что он всё ещё здесь. Зачем думать о том, что будет, когда он уйдёт? Правда в том, что он всё ещё активен. Давайте оставим его в покое. Мы что, провожаем его на пенсию?» - сказал Скалони.

Матч между сборными Перу и Аргентины пройдёт в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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