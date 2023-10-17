Шавло: «Джикия многое сделал для сборной и для клуба, ему надо помочь»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос, стоит ли защитника «красно-белых» Георгия Джикию вызывать в сборную России.

«Это уже дело тренера. Бывают и ошибки. Но это не тот случай, что надо зачехлить игрока. Наоборот, ему надо помочь. Джикия многое сделал для сборной и для клуба. Когда игрок немного сбавил, его нельзя ставить», — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

29-летний Джикия провел 45 матчей за сборную России, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

В последних играх РПЛ футболист перестал попадать в стартовый состав «Спартака», отдав свое место защитникам Дуарте и Бабичу.