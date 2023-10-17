Пономарёв: Миранчук, Соболев и Чалов — лучшие из худших в нашем футболе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о российских полузащитниках Алексее и Антоне Миранчуке.

«Миранчуки? Да не, это уже прошлый вариант. Какие Миранчуки? Это не пойми что! Не на кого глаз положить, нет хороших футболистов, ни одного», — приводит слова Пономарёва «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, наша футбольная общественность переоценивает Алексея Миранчука, который практически не играет в «Аталанте». При этом бывший футболист считает, что Миранчук, Соболев и Чалов — это лучшие российские игроки из худших.

В понедельник, 16 октября, сборная России не смогла в товарищеском матче одолеть сборную Кении. Игра завершилась со счетом 2:2.