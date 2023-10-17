Петржела: «Футболисты сборной России просто не поняли, зачем им играть с Кенией»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кении, который завершился с ничейным счётом 2:2.

По мнению чешского специалиста, для победы российским игрокам не хватило мотивации. Петржела отметил, что чем дольше сборная России не участвует в международных турнирах, тем её уровень становится ниже.

«Сборная России, естественно, намного сильнее 109-й команды мира. Наверное, футболисты просто не поняли, зачем им играть с Кенией. Мотивации не было, ведь команда не участвует ни в одном турнире», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России также встречалась с Камеруном, одержав в том матче победу (1:0).