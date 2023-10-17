Россия может сыграть в Кении в следующем году

Глава федерации футбола Кении Ник Мвендва поведал о возможном проведении еще одного товарищеского матча против национальной команды России.

«В 2024 году мы планируем снова сыграть в Найроби. Также мы можем в будущем провести матч в Москве», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Сборные России и Кении провели товарищеский матч в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Александр Соболев и Иван Обляков.

Перед этим подопечные Карпина одолели Камерун со счетом 1:0.