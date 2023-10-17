Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Геркус хочет послушать Карпина после ничьей с Кенией

17 Октября 2023 • 13:19 Комментировать

Сборная России в понедельник не смогла обыграть Кению в товарищеском матче – он завершился со счётом 2:2. Комментарий по поводу результата дал известный футбольный функционер Илья Геркус.

По словам Геркуса, он был уверен, что сборная России уверенно обыграет Кению. «Думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении», - цитирует экс-президента «Локомотива» Sport24.

Геркус отметил, что вопросы по поводу результата следует задавать представителям тренерского штаба сборной России.

«Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность – мне очень хочется послушать тренерский штаб», - сказал Геркус.

Напомним, что на прошлой неделе сборная России обыграла Камерун на своём поле со счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Илья Геркус Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.23 в 00:00
Венесуэла Венесуэла
Чили Чили
3.20 3.20 2.44
Видео
18.10.23 в 01:30
Парагвай Парагвай
Боливия Боливия
1.35 5.40 9.60
Видео
18.10.23 в 02:30
Эквадор Эквадор
Колумбия Колумбия
2.28 3.30 3.45
Видео
18.10.23 в 03:00
Уругвай Уругвай
Бразилия Бразилия
4.20 3.65 1.92
Видео
18.10.23 в 05:00
Перу Перу
Аргентина Аргентина
6.80 4.20 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
14:04 · Чемпионат мира 2026
Кафанов объяснил, почему Лантратов не сыграл против Кении
14:00 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о дебюте за сборную России: «Когда играл гимн, бежали мурашки»
13:58 · Чемпионат мира 2026
​«Без ошибок»: Кафанов оценил дебют вратаря Помазуна в сборной России
13:46 · Чемпионат мира 2026
Вопрос о Месси не понравился тренеру Аргентины
13:45 · Чемпионат мира 2026
Шавло: «Джикия многое сделал для сборной и для клуба, ему надо помочь»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Баринова: «Возможно, его последние ошибки связаны с сорвавшимся переходом в «Бешикташ»
13:38 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: Миранчук, Соболев и Чалов — лучшие из худших в нашем футболе
13:31 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Футболисты сборной России просто не поняли, зачем им играть с Кенией»
13:25 · Чемпионат мира 2026
Россия может сыграть в Кении в следующем году
13:19 · Чемпионат мира 2026
​Геркус хочет послушать Карпина после ничьей с Кенией
13:18 · Чемпионат мира 2026
Гендиректор «Пари НН»: Большие турниры без сборной России — это получемпионаты без честной конкуренции команд
13:08 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: В России нет качественных центральных защитников
13:01 · Чемпионат мира 2026
Корнаухов: «Хорошо, что сборная России хоть так развивается»
12:37 · Чемпионат мира 2026
Голкипер сборной Таджикистана: «Россия закрывала бы всех на своём поле, если бы играла в Азии»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник Харин — о дебюте за сборную России: Невероятные эмоции
Все новости
Рекомендуем