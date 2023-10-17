​Геркус хочет послушать Карпина после ничьей с Кенией

Сборная России в понедельник не смогла обыграть Кению в товарищеском матче – он завершился со счётом 2:2. Комментарий по поводу результата дал известный футбольный функционер Илья Геркус.

По словам Геркуса, он был уверен, что сборная России уверенно обыграет Кению. «Думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении», - цитирует экс-президента «Локомотива» Sport24.

Геркус отметил, что вопросы по поводу результата следует задавать представителям тренерского штаба сборной России.

«Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность – мне очень хочется послушать тренерский штаб», - сказал Геркус.

Напомним, что на прошлой неделе сборная России обыграла Камерун на своём поле со счётом 1:0.