Гендиректор «Пари НН»: Большие турниры без сборной России — это получемпионаты без честной конкуренции команд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился комментарием об отсутствии сборной России на крупных международных турнирах.

Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в соревнованиях на неопределенный срок. Подопечные Валерия Карпина уже пропустили чемпионат мира – 2022 в Катаре и точно не сыграют на Евро-2024.

«Чемпионат Европы и мира без участия России — это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции команд, которые потенциально должны участвовать», — заявил функционер Metaratings.

Ранее сборная России провела два товарищеских матча, одолев Камерун (1:0) и сыграв вничью с Кенией (2:2).

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.