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Дьяков: В России нет качественных центральных защитников

17 Октября 2023 • 13:08 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков считает, что в России присутствует проблема с футболистами на позиции центрального защитника.

«Выбор среди центральных защитников в России небольшой. Количество есть, но качественных нет. Поэтому Валерий Карпин вызывает проверенных ребят», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что Джикии не хватает игровой практики, если он будет больше играть в «Спартаке», то будет намного лучше выглядеть на поле.  

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией. Игра завершилась со счетом 2:2. Второй мяч команда Валерия Карпина пропустила после ошибки Джикии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Виталий Дьяков Георгий Джикия
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