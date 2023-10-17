Дьяков: В России нет качественных центральных защитников

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков считает, что в России присутствует проблема с футболистами на позиции центрального защитника.

«Выбор среди центральных защитников в России небольшой. Количество есть, но качественных нет. Поэтому Валерий Карпин вызывает проверенных ребят», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что Джикии не хватает игровой практики, если он будет больше играть в «Спартаке», то будет намного лучше выглядеть на поле.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией. Игра завершилась со счетом 2:2. Второй мяч команда Валерия Карпина пропустила после ошибки Джикии.