Корнаухов: «Хорошо, что сборная России хоть так развивается»

Бывший футболист сборной России Олег Корнаухов поделился мнением о развитии сборной России в нынешних условиях.

«Хорошо, что сборная России хоть так развивается. Это большое подспорье для национальной команды. В нынешней ситуации если есть возможность проводить товарищеские игры, то надо пользоваться», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские поединки. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией (2:2).