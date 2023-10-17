Голкипер сборной Таджикистана: «Россия закрывала бы всех на своём поле, если бы играла в Азии»

Голкипер сборной Таджикистана и клуба «Истиклол» Рустам Ятимов поделился мнением о том, как бы могла выступать сборная России в АФК.

«Сборная России была бы на ведущих ролях. В топ-5 команд точно входила бы. В гостях были бы сложности, но на своём поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий», - приводит слова Ятимова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В понедельник, 16 октября, подопечные Валерия Карпина провели товарищескую встречу против Кении. Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.