Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с Кенией.

- Можно ли сказать, что результат матча с Кенией стал неожиданным, учитывая, что большинство специалистов предрекало нашей команде уверенную победу?

- Если говорить об игре, то такой результат не стал неожиданным. Мы увидели, что кенийцы – обученная команда, которая выбрала свой стиль игры на контратаках и воспользовалась ошибками нашей обороны. Сборные с африканского континента сильны физически, они выносливые, скоростные, прыгучие. Мы это и увидели. Ни одна подача с фланга до наших игроков не дошла, потому что соперник все выиграл вверху. Плюс кенийцы очень цепкие и не дали созидать. Они навязали нам свою игру, и мы почти до конца матча в нее играли. Только когда у нас пошли замены, игра как-то убыстрилась, и обострения появились. В результате, получилось забить второй мяч. Если бы играли в таком темпе весь матч, то проблемы бы не было.

- Почему наша сборная не предложила сопернику свой темп игры?

- Тут много причин. Сказалась несыгранность. А когда пошли замены и появились Пиняев с Обляковым, то игра немного преобразилась, потому что они привыкли обострять. Вот тогда наша команда стала показывать свой футбол, с быстрым движением мяча, обыгрышами один в один. Но в целом, не хотели рисковать, футболисты максимально перестраховывались, катали мяч сзади, не обостряли. Поэтому и нападающим трудно было играть – пасы шли в недодачу. И было много брака. Даже в матче с Камеруном это просматривалось. В простых ситуациях мячи терялись.

- У вас не сложилось ощущения, что матчи с такими соперниками, как Кения, футболистамсборной России просто не интересны?

- Ну почему? Мы начали игру неплохо, прессинговали, сразу забили. Но потом почему-то перестали играть в тот футбол. В концовке снова себя показали. Мы-то можем играть, просто это темп не выдерживаем. У нас в РПЛ матчей в таком темпе крайне мало.

- Может быть, опять недонастрой сыграл свою роль?

- Но мы ведь начинали и заканчивали матч хорошо. А вот почему не можем в одном темпе так играть – надо разбираться.

- Считаете, что с Кенией и Камеруном настрой был примерно одинаковый?

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- Тяжело говорить об этом. С Камеруном был основной состав, и все ребята играли на своих позициях. А с Кенией вышли те, кто получал мало практики. В итоге, по большей части мы получили разочарование.

- Почему наши футболисты не дорожат даже такими матчами, ведь соперников сейчас найти сложно, да и очки в рейтинг ФИФА такие игры приносят?

- Думаю, просто нет сыгранности. Людям доверились, они, может, и хотят себя проявить, но не могут. А соперник наказывает за ошибки. Поэтому и рисковать никто не хочет. Потому что как только случается ошибка – сразу гол. Оборона не сыграна. Мне вообще один Мухин понравился по матчу с Кенией. Больше никто.

- Есть ли претензии по голам к Баринову в первом случае и Джикии во втором?

- Джикия пока не может набрать форму. От него вчера соперники убегали. Мы такого практически никогда не видели, когда Георгий находился в форме. В моменте, когда из-за него мы пропустили, так захочешь - не отдашь. А что касается Баринова, тут техническая ошибка. Он неудачно принял мяч, и его накрыли.

- То есть нашей сборной есть над чем работать.

- Конечно. Карпин - не волшебник. Он не может за два-три дня научить ребят играть в футбол на таких скоростях. Он что может – даст.

- В РФС дали четко понять, что перехода в Азию не будет. Как вам такое решение?

- Нас больше устраивает европейский футбол, это понятно, но незачем стучать в закрытую дверь? Тем более, когда тебя не ждут. Условия возвращения вообще не понятны. Есть правила, но случись что – тебя одного будут наказывать. Надо свое что-то изобретать, с понятными правилами. А тут политика вышла на первое место. Она уже всем надоела в спорте.

Елена Григорьевская