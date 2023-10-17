Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.

Экс-игрок национальной команды отметил, что подопечные Валерия Карпина неплохо начали, а потом расслабились, а африканская сборная как раз брала своей физикой.

«У Кении особо нет звёзд, поэтому всегда тяжело играть с такой сборной,.Это быстрая, атлетичная команда. Что я от них ожидал, то и увидел. Они молодцы, для них ничья со сборной Россией — крутой результат», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России смогла отыграться на 89-й минуте благодаря голу полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.