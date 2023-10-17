Ловчев обратился к Карпину: «Прекращай нас дурить»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину после товарищеского матча с Кенией (2:2).

По мнению ветерана, Карпин проводит слишком много изменений в составе национальной команды. Ловчев считает, что наставнику сборной необходимо добиться сыгранности, за счёт которой игроки смогут прогрессировать.

«Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав. Хочется услышать ответ на простой вопрос — прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).