Соболев объяснил, почему сборной России было тяжело контролировать мяч в игре с Кенией

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался после контрольного матча с национальной командой Кении.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Соболев провел на поле 66 минут и отметился одним забитым мячом.

«Тяжелая игра. Поле действительно не очень хорошего качества — тяжело контролировать мяч, передачи в касание отдавать. А так — хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив», — цитирует Соболева пресс-служба сборной России.

В составе национальной команды 26-летний нападающий принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и записал на свой счет две результативные передачи.