Ятимов: «Главная задача сборной Таджикистана - поехать на чемпионат мира»

Голкипер «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов поведал о задаче своей национальной команды.

«Уровень команды растёт. Главная задача на следующие годы - поехать на чемпионат мира. Это будет полезно для страны, для популяризации спорта. Тогда люди во всём мире узнают о Таджикистане», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Ближайший поединок сборная Таджикистана проведет против национальной команды Малайзии. Эта встреча будет носить статус товарищеской.

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