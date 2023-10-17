Адамов: «Кайф играть за сборную России»

Защитник Арсен Адамов, который выступает на клубном уровне за «Оренбург», прокомментировал свой дебют за сборную России в товарищеской встрече с Кенией.

«Эмоции великолепные, рад дебюту. Давно этого хотел. Честно, это такой кайф играть за сборную России. Жаль, не удалось победить, но зато сумели отыграться. Это тоже нормально», - передает слова защитника «РИА Новости».

Контрольный матч прошел на стадионе в Турции и завершился вничью со счетом 2:2. Голами за сборную России отметились Александр Соболев и Иван Обляков.

Добавим, что в предыдущем спарринге россияне одолели Камерун со счетом 1:0.