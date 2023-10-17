Тарханов заявил, что Джикия выглядел неуверенно в игре с Кенией

Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал игру защитника «красно-белых» и сборной России Георгия Джикии в матче с Кенией.

Напомним, товарищеская игра завершилась вничью – 2:2. Джикия стал виновником второго пропущенного гола нашей команды. От его головы мяч срезался точно на ногу сопернику.

«Минус Джикии в том, что он не играет в «Спартаке». Карпин, наверное, хотел попробовать его. Не понял, почему Джикия так плохо сыграл головой, но ему наверняка не хватило игровой практики, он выглядел неуверенно», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

На счету Джикии 45 матчей за сборную России, два забитых мяча и три голевые передачи.

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