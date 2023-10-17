Сборная России в Турции провела товарищеский матч против Кении, в котором сыграла вничью 2:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков национальной команды и опубликовало читателям эмоции россиян.

«Ухх, ну и боевая ничья! Кения просто в ***[шоке] от того, с кем связались сегодняшним вечером!» - letsgo.ibra

«ПОЗОРИЩЕ», - goyzx

«Сколько можно вы задолбали», - Егорик Порой

«Ничья с великой сборной, которая на 109 месте в списке УЕФА, достойно похвалы», - Za___mir

«Уберите Карпина!» - JAMAAAL™

«Хорошо, что не играем в еврокубках! Хоть футбол посмотреть, а не испытывать чувство стыда за русский футбол», - Юра

«Когда Карпина уже уберут?» - Ярослав

«Зачем вызывать игроков «Спартака» в сборную? Такие бездарности, особенно защитники», - Алексей Ястреб

12 октября сборная России в Москве на «ВТБ Арене» одержала победу над Камеруном. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

Реклама

16 октября команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией. В составе сборной России голами отметились нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.