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«Уберите Карпина!»: реакция болельщиков сборной России на ничью с Кенией эксклюзив

17 Октября 2023 • 11:30 Комментировать (2)
Кения
2:2
РОССИЯ

Сборная России в Турции провела товарищеский матч против Кении, в котором сыграла вничью 2:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков национальной команды и опубликовало читателям эмоции россиян.

«Ухх, ну и боевая ничья! Кения просто в ***[шоке] от того, с кем связались сегодняшним вечером!» - letsgo.ibra

«ПОЗОРИЩЕ», - goyzx

«Сколько можно вы задолбали», - Егорик Порой

«Ничья с великой сборной, которая на 109 месте в списке УЕФА, достойно похвалы», - Za___mir

«Уберите Карпина!» - JAMAAAL™

«Хорошо, что не играем в еврокубках! Хоть футбол посмотреть, а не испытывать чувство стыда за русский футбол», - Юра

«Когда Карпина уже уберут?» - Ярослав

«Зачем вызывать игроков «Спартака» в сборную? Такие бездарности, особенно защитники», - Алексей Ястреб

12 октября сборная России в Москве на «ВТБ Арене» одержала победу над Камеруном. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

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16 октября команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией. В составе сборной России голами отметились нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России ЧМ-2026 Сборная Кении
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Комментарии (2)
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ингерман
17 Октября 2023 в 12:06
ай.. рукы прочь от карпа! А-ха-ха-ха! )))
Leonardis
17 Октября 2023 в 11:45
старались
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