Чанов оценил дебют Помазуна за сборную России

Бывший футболист Вячеслав Чанов поделился мнением о дебюте вратаря «Урала» Ильи Помазуна за сборную России в контрольном поединке против Кении.

«Дебют Помазуна состоялся, он нормально сыграл с Кенией. Ошибки были в линии обороны. Но жалко, что всё так начинается. Придёт время, когда и Лантратову дадут сыграть», - приводятся слова Чанова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что матч сборных России и Кении состоялся в Турции и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. За команду Валерия Карпина голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.