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Чанов оценил дебют Помазуна за сборную России

17 Октября 2023 • 11:09 Комментировать

Бывший футболист Вячеслав Чанов поделился мнением о дебюте вратаря «Урала» Ильи Помазуна за сборную России в контрольном поединке против Кении.

«Дебют Помазуна состоялся, он нормально сыграл с Кенией. Ошибки были в линии обороны. Но жалко, что всё так начинается. Придёт время, когда и Лантратову дадут сыграть», - приводятся слова Чанова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что матч сборных России и Кении состоялся в Турции и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. За команду Валерия Карпина голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Помазун Вячеслав Чанов
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