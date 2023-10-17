Сборная России может сыграть домашний матч в ноябре

Сборная России может провести товарищеский поединок в ноябре. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Работа по организации матчей ведётся», - передает слова генсека «РИА Новости».

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе принимали Камерун и отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Затем национальная команда в Турции встретилась с Кенией и расписала мировую – 2:2.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.