Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Булыкин: «Стыдно и за результат, и за ошибки защитников» эксклюзив

17 Октября 2023 • 12:10 Комментировать (1)
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему стыдно за результат товарищеского матча, в котором Россия сыграла вничью с Кенией.

«Стыдно и за результат, и за ошибки защитников на таком уровне. Карпин что-нибудь скажет и будет не стыдно, что мы сыграли с Кенией, где футболисты не играют в высших лигах, и мы с ними играем вничью и еле уходим от поражения. Конечно, хочется другой сборной, а не этой, но другой у нас нет. Наверное, надо находить что-то позитивное в этом», — сказал Булыкин.

Встреча проходила в Турции и завершилась со счётом 2:2. В составе сборной России голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
17 Октября 2023 в 13:53
Ну согласен, что трагедии нет. Надо играть дальше
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.23 в 00:00
Венесуэла Венесуэла
Чили Чили
3.20 3.20 2.44
Видео
18.10.23 в 01:30
Парагвай Парагвай
Боливия Боливия
1.35 5.40 9.60
Видео
18.10.23 в 02:30
Эквадор Эквадор
Колумбия Колумбия
2.28 3.30 3.45
Видео
18.10.23 в 03:00
Уругвай Уругвай
Бразилия Бразилия
4.20 3.65 1.92
Видео
18.10.23 в 05:00
Перу Перу
Аргентина Аргентина
6.80 4.20 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
14:00 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о дебюте за сборную России: «Когда играл гимн, бежали мурашки»
13:58 · Чемпионат мира 2026
​«Без ошибок»: Кафанов оценил дебют вратаря Помазуна в сборной России
13:46 · Чемпионат мира 2026
Вопрос о Месси не понравился тренеру Аргентины
13:45 · Чемпионат мира 2026
Шавло: «Джикия многое сделал для сборной и для клуба, ему надо помочь»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Баринова: «Возможно, его последние ошибки связаны с сорвавшимся переходом в «Бешикташ»
13:38 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: Миранчук, Соболев и Чалов — лучшие из худших в нашем футболе
13:31 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Футболисты сборной России просто не поняли, зачем им играть с Кенией»
13:25 · Чемпионат мира 2026
Россия может сыграть в Кении в следующем году
13:19 · Чемпионат мира 2026
​Геркус хочет послушать Карпина после ничьей с Кенией
13:18 · Чемпионат мира 2026
Гендиректор «Пари НН»: Большие турниры без сборной России — это получемпионаты без честной конкуренции команд
13:08 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: В России нет качественных центральных защитников
13:01 · Чемпионат мира 2026
Корнаухов: «Хорошо, что сборная России хоть так развивается»
12:37 · Чемпионат мира 2026
Голкипер сборной Таджикистана: «Россия закрывала бы всех на своём поле, если бы играла в Азии»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник Харин — о дебюте за сборную России: Невероятные эмоции
12:07 · Чемпионат мира 2026
Дьяков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении
Все новости
Рекомендуем