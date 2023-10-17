Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему стыдно за результат товарищеского матча, в котором Россия сыграла вничью с Кенией.

«Стыдно и за результат, и за ошибки защитников на таком уровне. Карпин что-нибудь скажет и будет не стыдно, что мы сыграли с Кенией, где футболисты не играют в высших лигах, и мы с ними играем вничью и еле уходим от поражения. Конечно, хочется другой сборной, а не этой, но другой у нас нет. Наверное, надо находить что-то позитивное в этом», — сказал Булыкин.

Встреча проходила в Турции и завершилась со счётом 2:2. В составе сборной России голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков.