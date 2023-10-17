Силкин: «В сборной нет форварда номер один»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о нападающих сборной России.

«Сейчас в сборной нет форварда номер один, все одинакового уровня. Каждый может предложить тренеру определенные опции, но глобально никто и никого не превосходит», — цитирует Силкина портал «РБ Спорт».

Напомним, на октябрьские товарищеские матчи тренерский штаб сборной России привлек трех форвардов: Фёдора Чалова (ЦСКА), Александра Соболева («Спартак») и Ивана Сергеева («Зенит»).

Стоит сказать, что Чалов и Соболев отметились забитыми мячами. Гол «армейского» нападающего принес сборной России победу над Камеруном (1:0), а форвард «красно-белых» не позволил нашей команде уступить Кении (2:2).