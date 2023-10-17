Назаров - о матче сборной России: «Это безобразие и издевательство над людьми»

Хоккейный специалист Андрей Назаров поделился мнением о вчерашнем товарищеском поединке сборных России и Кении. Встреча состоялась в Турции и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!» - высказался тренер в интервью журналисту «Чемпионата».

Напомним, что за сборную России во вчерашнем поединке отметились голами нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.

В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина одержали минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0.