Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат товарищеского матча между сборной России и Кении.

«Мог бы Карпин, конечно, заменить полкоманды после первого тайма. Но не захотел, наверное.

За результат может быть стыдно, главным образом должно быть отношение к игре. Результат может быть любым, но отношение к команде 145-й или ниже. Любая команда умеет играть в футбол. Считать, что если какие-то страны из нижней части рейтинга, это не значит, что их должны все обыгрывать. Помню, когда сборная Люксембурга выиграла у Германии 3:2, это футбол, тут всё может быть.

Если ты надел майку сборной, то должен играть на пределе своих сил. Такую игру, агрессивную и старательную можно было увидеть только в конце второго тайма. Если бы игра продолжилась ещё какое-то время, то мы могли бы выиграть эту игру», — сказал Гаджиев.

Встреча проходила в Турции и завершилась со счётом 2:2. В составе сборной России голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков.