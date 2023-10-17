Сильянов: «Не знаю, кто из сборной Кении мог бы заиграть в РПЛ, но из Камеруна точно смогли бы»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов поделился мнением о том, мог ли кто-нибудь из игроков команд Камеруна и Кении заиграть в РПЛ.

Напомним, в октябре россияне обыграли в товарищеском матче Камерун (1:0), а также сыграли вничью с Кенией (2:2).

«Увидел ли я ребят из Кении, кто мог бы заиграть в РПЛ? Не знаю, если честно. Но у Камеруна точно да», — цитирует Сильянова «РБ Спорт».

Также футболист заявил, что уезжает из сборной с хорошим настроением, несмотря на то, что в последней игре не удалось одержать победу. Отметим, что в матче с Кенией Сильянов сумел отличиться результативной передачей.