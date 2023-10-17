Франция - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

Сборные Франции и Шотландии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Франция - Шотландия
Доступ после регистрации
Протокол игры
|11'Гилмор Билли (0:1)
|(1:1) Павар Бенжамен16'
|(2:1) Павар Бенжамен25'
|(3:1) Мбаппе Килиан41'
Меньян Майк•Клосс Жонатан•Павар Бенжамен•Конате Ибраима•Эрнандес Тео•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо•Дембеле Усман64' (Коман Кингсли (64') •Гризманн Антуан•Мбаппе Килиан•Жиру Оливье64' (Тюрам Маркус (64')
Келли Лиам46' (Кларк Зандер (46') •Хендри Джек•Купер Лиам64' (Сауттар Джон (64') •Маккена Скотт•Паттерсон Нэйтан•Тэйлор Грэг•Фергюсон Льюис•Мактоминай Скотт•Гилмор Билли•Маклин Кенни•Адамс Че65' (Браун Джейкоб (65')
17 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Бан пользователя