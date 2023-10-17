«У сборной России не было игры» — Тарханов

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался после товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2).

— А есть ли о чем говорить? Игры не заметил, у нашей сборной ее не было. Сейчас все научились играть в футбол, обороняться. Надо обладать качеством, чтобы вскрывать оборону, — заявил Тарханов «Матч ТВ».

Напомним, ранее сборная России оказалась сильнее сборной Камеруна. Товарищеская встреча команд проходила в Москве, и российская сборная одолела своего соперника с минимальным счетом 1:0. Автором победного гола стал Фёдор Чалов.

Голами в игре с Кенией отметились Александр Соболев и Иван Обляков.