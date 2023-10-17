Горшков: «Мы ни в чём не уступали Кении, ничья закономерна»

Защитник сборной России Юрий Горшков высказался о товарищеском матче против Кении, который завершился вничью (2:2).

По мнению футболиста, россияне ни в чём не уступили сборной Кении, поэтому итоговый результат прошедшей встречи можно считать справедливым. Также Горшков отметил хорошую физическую подготовку игроков африканской команды.

«Да, нелепые ошибки, но мы не боялись играть в первую очередь, были настроены продолжать дальше атаковать и знали, что свой шанс всё равно будет. Удивили ли чем‑то кенийцы? Хорошая команда, особенно очень быстро бегут, все физически сильные», — сказал Горшков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России смогла уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу Ивана Облякова на 89-й минуте. Отметим, что в октябре россияне также успели сыграть с Камеруном (1:0).