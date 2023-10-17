Кения готова провести ещё один матч со сборной России

Барри Отиено, занимающий пост генерального секретаря федерации футбола Кении, высказался о противостоянии с национальной командой России.

«Получился отличный матч! Сейчас мы ведем переговоры по ответной товарищеской игре и, надеюсь, в обозримом будущем сможем принять сборную России в Найроби», - приводит слова генсека Sport24.

Напомним, что первый поединок состоялся в Турции и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились форвард Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков, который спас ничью на последних минутах встречи.