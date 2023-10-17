Глебов рассказал, чем сборная Камеруна отличается от Кении

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о минувших соперниках сборной России по товарищеским матчам.

Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0, а также сыграли вничью со сборной Кении – 2:2. Глебов принял участие в обоих матчах, но результативными действиями не отметился.

«В чем отличие Камеруна и Кении? Наверное, сборная Камеруна была более сильной индивидуально», — приводит слова 23-летнего футболиста портал «РБ Спорт».

Глебов провел девять матчей в футболке национальной команды и получил одну желтую карточку.

Ранее хавбек ответил, готов ли он стать лидером сборной России на долгие годы.