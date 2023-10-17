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Харин: «В матче с Кенией сборная России допустила глупые ошибки»

17 Октября 2023 • 09:46 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Игрок «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался о товарищеском матче против Кении (2:2).

По мнению Харина, одержать победу в прошедшей встрече российской команде помешали глупые ошибки.

«Допустили глупые ошибки. Хорошо, что сравняли. Поле — вроде зелёное, но неровное. Плюс жёсткое», — приводит слова Харина «Чемпионат».

Напомним, что ранее, 12 октября, сборная России обыграла Камерун (1:0). Харин считает, что в той встрече команда Валерия Карпина сыграла очень хорошо.

Отметим, что сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи, так как весной прошлого года она была отстранена от участия во всех международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Харин Сборная Кении
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