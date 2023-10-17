Глебов — о том, готов ли стать лидером в сборной: «Время покажет, но почему бы нет?

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, готов ли он стать лидером национальной команды на долгое время.

«Время покажет все. Нужно много работать, быть готовым ментально, физически. Время покажет. Но почему бы нет?» — приводит слова Глебова портал «РБ Спорт».

На счету 23-летнего хавбека девять матчей за сборную России, в которых он получил одну желтую карточку.

В октябрьских товарищеских матчах Глебов сыграл и против Камеруна, и против Кении. Напомним, подопечные Валерия Карпина смогли в Москве одолеть камерунцев со счетом 1:0, а игра с кенийцами, которая прошла в Турции, завершилась вничью – 2:2.