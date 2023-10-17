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Мостовой раскритиковал игру Миранчука за сборную России

17 Октября 2023 • 09:30 Комментировать (1)

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой остался недоволен игрой хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче сборных России и Кении.

«Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действовал очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал? Понятно, что он без игровой практики, но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», - передает слова Александра «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе в Турции и завершился вничью со счетом 2:2. В составе сборной России голы забивали нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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nadezhda
17 Октября 2023 в 10:02
Брат не лучше-во многом именно они виноваты в ужасной игре сборной:центр поля был полностью проигран.Понятно теперь почему Ал.Миранчук в глухом запасе , а Ан.Миранчук лишь эпизодически выходит на поле в Локомотиве!
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