Глебов — о матче с Кенией: «Поле для нас и для них было не очень удобным»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился мнением о товарищеском матче против команды Кении (2:2).

Глебов посетовал на плохое качество газона в Анталье, из-за которого команды допускали результативные ошибки.

«Достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в октябре, помимо матча с Кенией, сборная России провела игру против Камеруна, одержав минимальную победу (1:0). Дата проведения следующего товарищеского матча и соперник российской команды пока не известны.