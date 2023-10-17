Кечинов: Если эпизод Джикии был несчастным случаем, то Баринов совершает непозволительные ошибки

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результате товарищеского матча, в котором сборная России не смогла обыграть Кению.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Авторами голов в составе российской команды стали Александр Соболев и Иван Обляков.

«Была игра, в которой, все мы думали, будет продолжение того, что мы видели в матче с Камеруном. Но, к сожалению, ребята, которые сейчас вышли в стартовом составе, сыграли не лучшим образом», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, в эпизоде с пропущенным голом, когда Джикия неудачно сыграл головой, был просто несчастный случай, но такие ошибки, как у Баринова, совершать нельзя.

Следующая пауза на матчи сборных запланирована на середину ноября. Пока неизвестно, будет ли российская национальная команда проводить очередной сбор в эти дни.